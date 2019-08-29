اليوم.. إجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام المساعدين بجهاز الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الخميس إجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الاولى منطقة القاهرة بجهاز الرياضة العسكرى ، وذلك للحكام المساعدين فى تمام السابعة مساءاً وأقيمت أمس الأربعاء اختبارات حكام الساحة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى تمام السابعة مساءاً . بينما تقام اختبارات الفيديو والتسلل بمقر لجنة حكام القاهرة بسراى القبة غداً الجمعة فى تمام الثانية ظهراً لحكام الساحة والرابعة عصراً للحكام المساعدين لحكام الساحة تحت إشراف توفيق السيد رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة .

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