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انطلاق دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ينطلق اليوم الخميس، دورى كرة اليد مواليد 2000 المرتبط بالمحترفين  للموسم المحلى 2019 /2020  ، وذلك ب 9 لقاءات قوية .

 

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تشهد جولة اليوم مباريات بين كلا من ، الزمالك مع المعادى و الأهلى مع الطيران و 6 أكتوبر مع الأوليمبى و سبورتنج مع هليوبوليس .

 

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين ، البنك الأهلى مع طلائع الجيش وأصحاب الجياد  مع حدائق الأهرام و سموحة مع جزيرة الورد و الجزيرة مع الحوار و محافظة الفيوم مع الزهور .

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