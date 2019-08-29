شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينطلق اليوم الخميس، دورى كرة اليد مواليد 2000 المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى 2019 /2020 ، وذلك ب 9 لقاءات قوية .

Advertisements

تشهد جولة اليوم مباريات بين كلا من ، الزمالك مع المعادى و الأهلى مع الطيران و 6 أكتوبر مع الأوليمبى و سبورتنج مع هليوبوليس .

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين ، البنك الأهلى مع طلائع الجيش وأصحاب الجياد مع حدائق الأهرام و سموحة مع جزيرة الورد و الجزيرة مع الحوار و محافظة الفيوم مع الزهور .