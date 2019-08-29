تعرف على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام الرئيسية خلفا لسمير عثمان ، وياتى جمال الغندور من أبرز الحكام المصريين التى اداروا أحداث كبيرة مثل كأس العالم و البطولات الأفريقية . ونرصد أبرز معلومات عن رئيس لجنة الحكام الجديد : من مواليد 12 يونيو 1957 بدأ التحكيم في مصر عام 1980 وكان عمره 23 عاما أدار أكثر من 250 مباراة في الدورى الممتاز المصرى خلال 13 موسم أدار بنجاح مباراة القمة المصرية بين الاهلى والزمالك عام 1996 وفرض بنجاحه عودة الحكام المصريين لإدارة مباريات القمة أدار أكثر من 30 مباراة في بطولة الكاس شارك في بطولة أمم أفريقيا للشباب بنيجيريا عام 1995 وادار 3 مباريات منها المباراة النهائية شارك في إدارة 4 بطولات أمم أفريقية أدار خلالها 11 مباراة أبرزها نهائي 2002 بمالى وقبلها نصف نهائي مرتان بجنوب أفريقيا 1996 وبنيجيريا 2000 Advertisements أدار أكثر من 50 مباراة في بطولات الأندية الأفريقية منها 5 نهائيات في 1994 بكينيا و1997 بتونس و2001 بجنوب أفريقيا و2002 بغانا وكأس السوبر الأفريقي 1999 بساحل العاج حكم في كأس العالم لكرة القدم 1998 ثلاثة مباريات اهمها مباراة الدور ربع النهائي بين البرازيل والدنمارك كأس العالم للقارات كوريا 2001 وادار مبارتان الافتتاح والدور قبل النهائي بين البرازيل وفرنسا . كأس العالم لكرة القدم 2002 ثلاثة مباريات،منهامباراة الدور ربع النهائي بين كوريا وإسبانيا حكم أيضا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000 في بلجيكا وهولندا. وادار مبارتان كأس الأمم الآسيوية بالإمارات 1996 وادار 3 مباريات منها نصف النهائي بين السعودية وإيران وادارمباريات ودية كبيرة لأندية بايرن ميونخ باريس سان جيرمان مع الترجى التونسى وريال مدريد الإسبانى وروما الإيطالي مع الأهلى المصرى

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