كهربا يشيد بطارق حامد وعبد الله جمعة بعد فوز الزمالك علي المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمود كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالى، بثنائى الأبيض طارق حامد وعبد الله جمعة، بعدما حقق أبناء ميت عقبة الفوز علي مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في ربع نهائى كأس مصر.
ونشر كهربا صورة لطارق حامد وعبد الله جمعة عبر استورى الانستجرام الخاص به، مشيرًا إلى تألقهما أمام الفريق الفيومى واقتناص بطاقة التأهل لنصف نهائى الكأس.
ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية، وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .
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