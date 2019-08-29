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دجلة يُعلن التعاقد مع عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة المغربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى وادى دجلة عن التعاقد رسميًا مع المغربى عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 250 ألف دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكان عبد الكبير عن باقى مستحقاته المالية لدى فريقه المغربى، من أجل خوض تجربة جديدة مع وادى دجلة، بداية من الموسم الكروى الجديد.

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وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع التونسى رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

 

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