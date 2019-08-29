شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يُعلن التعاقد مع عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى وادى دجلة عن التعاقد رسميًا مع المغربى عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 250 ألف دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عبد الكبير عن باقى مستحقاته المالية لدى فريقه المغربى، من أجل خوض تجربة جديدة مع وادى دجلة، بداية من الموسم الكروى الجديد.

Advertisements

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع التونسى رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.