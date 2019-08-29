شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل حسم مصير لجنة المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تأجيل إعلان موقف لجنة المسابقات بالجبلاية خلال الفترة المقبلة، سواء بتجديد الثقة فى عامر حسين أو تعيين بدلاي له.

وقررت اللجنة تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام الرئيسية خلفا لسمير عثمان..ومن المقرر أن تصدر اللجنة قرارات اجتماعها بعد قليل، وتحديدا عقب انتهاء الاجتماع القائم حاليا بمقر اتحاد الكرة.

يذكر أن ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق للجبلاية كان قد قرر تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح.