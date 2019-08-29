شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: رحيل أيمن حفنى بات قريباً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك إن أيمن حفنى بنسبة كبيرة سيرحل عن الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أنه تم الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وميتشو المدير الفنى على رحيل اللاعب فى الفترة الحالية.
تابع أمير مرتضى :" أيمن حفني بنسبة كبيرة سيرحل بناءا على رغبته، وسيتم بيعه لأى نادي مع شرط عودته مرة أخرى ".
وصعد الزمالك إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.
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