إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب بقوة إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى، من قيادة المنتخب الوطنى، بعدما تصدر سباق الترشيحات على مائدة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

وعلم"الخليج 365" أن إيهاب جلال حصل على أعلى الأصوات من جانب أعضاء اللجنة الخماسية، فى ظل النقاط التى يتم على أساسها اختيار مدرب المنتخب، من منطلق توافقه مع معظم النقاط المحددة لاختيار المدير الفنى الجديد الذى يخلف المكسيكى أجيرى.

ورغم تحفظ البعض فى البداية داخل اتحاد الكرة ، على تولى إيهاب جلال منصب مدرب المنتخب، بسبب تجربة تدريب الزمالك التى لم يكتب لها النجاح فيها، إلا أن الوضع تغير بمرور الوقت فى مناقشة الموقف كاملا، خصوصا إزاء أمام عدم تفوق أيا من المرشحين الأخرين عليه.

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إيهاب جلال (51 عامًا) تولى قيادة المصري ديسمبر 2018 ليقود الفريق الساحلي في 20 مباراة ويحقق الفوز في تسع مناسبات مقابل 8 تعادلات وثلاث هزائم.

ويستعد المنتخب الوطنى لبداية مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بمواجهة منافسه كينيا يوم 11 نوفمبر 2019 في مصر، ثم جزر القمر يوم 19 من نفس الشهر خارج الأرض.