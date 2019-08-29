شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365" : جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا لما نشره الخليج 365 منذ قليل، أعلنت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام الرئيسية خلفا لسمير عثمان.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا منذ قليل أعلن فيه:" - تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل".

يذكر أن ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق للجبلاية كان قد قرر تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح.