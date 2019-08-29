تصريحات اليوم.. انتقاد ميدو.. وضربات جزاء الزمالك والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الرياضة والكرة ليوم الأربعاء 28 أغسطس.

لاعب الأهلي الشاب ينضم لـ"بن قردان" التونسي ويتمنى التتويج بالكونفدرالية

أكد مصطفى الفرماوي لاعب النادي الأهلي، أنه يسعى لتحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية مع فريقه الجديد اتحاد بن قردان التونسي.

متعب ينتقد ميدو بسبب أداء المقاصة أمام الزمالك

انتقد عماد متعب نجم الأهلي السابق ومحلل المباريات على أون سبورت، أداء مصر المقاصة تحت قيادة أحمد حسام ميدو، خلال الشوط الأول أمام الزمالك في الدور ربع النهائي لكأس مصر.

ميدو: محمد إبراهيم سيكون أفضل.. أصلحنا الأخطاء.. ونستحق ركلتي جزاء

صرح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لنادي مصر للمقاصة بأن الحكم محمد معروف أغفل احتساب ركلتي جزاء ضد الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، قائلًا أن تلاحم المواسم صب في مصلحة المنافس.

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الزمالك: تعرضنا للظلم من حكم مباراة المقاصة

صرح أمير مرتضى المشرف العام على قطاع كرة القدم في الزمالك، أن الحكم تغاضي عن أخطاء تحتسب في مباريات أخرى، وأوضح أن قرار طلب حكام أجانب أتى من مجلس الإدارة.

ميتشو: تأهلنا بسر العمل الجماعي.. والأفضل قادم

عبر ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على مصر للمقاصة، والتأهل لنصف نهائي الكأس، لكنه أكده أنه الأفضل لم يأت بعد.

خبير تحكيمي: 5 ضربات جزاء لم تُحتسب في مواجهة الزمالك والمقاصة

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن مباراة الزمالك والمقاصة بربع نهائي كأس مصر، شهدت 5 ضربات جزاء لم تُحتسب من حكم المباراة محمد معروف.

مدير الكرة في المقاصة: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء

أكد وليد هويدي مدير الكرة في مصر للمقاصة أن حكم مباراة فريقه أمام الزمالك محمد معروف لم يحتسب لفريقه ركلتي جزاء.