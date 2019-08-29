النشرة الرياضية.. فوز الزمالك.. وتألق اليد والطائرة.. وشكل درع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأربعاء 28 أغسطس.

اتحاد الكرة: 7 أسماء مرشحة لقيادة المنتخب

قال أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن مجلس إدارة الجبلاية لا يستطيع أن يحدد موعدًا من أجل الإعلان عن اسم المدرب المقبل للمنتخب المصري لكرة القدم.

النجم الساحلي يكشف مفاوضاته مع الأهلي لإنهاء أزمة كوليبالي

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، أن ناديه توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي من أجل إنهاء أزمة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الساحلي.

اتحاد الكرة يعلن مصير بداية الدوري.. وموعد جديد للقمة بالسوبر

كشف أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن موعد انطلاقة مسابقة الدوري الجديد موسم (2019 - 2020) قد يتم تغييره، بعد إعلان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق عن بداية المسابقة في 19 من الشهر المقبل.

كييل الألماني يتأهل لنصف نهائي السوبر جلوب لليد على حساب الزمالك

تأهل كييل الألماني إلى نصف نهائي بطولة السوبر جلوب لكرة اليد بعد التغلب على الزمالك في دور الثمانية بنتيجة 32-28

Advertisements

مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية لليد باكتساح الجزائر

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى المباراة النهائية من دورة الألعاب الأفريقية، بعد تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب الجزائر بنتيجة 42-22 في قبل النهائي.

إلى مربع الذهب.. مصر تكتسح بيلاروسيا في مونديال ناشئي الطائرة

تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي من بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عامًا، بعدما تفوق على نظيره البيلاروسي بثلاثة أشواط نظيفة، في دور الثمانية، عصر اليوم الأربعاء.

بالفيديو والصور.. صاروخية جمعة تقود الزمالك لنصف نهائي الكأس على حساب المقاصة

تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على حساب المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بالدور ربع النهائي لكأس مصر.

خاص بالصور.. الشكل النهائي لدرع الدوري.. والميداليات والجوائز الفردية

يشهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، تواجد التصميم النهائي لدرع الدوري الممتاز الذي تم تصميمه مؤخرا.

الأهلي يوضح موعد عودة وليد أزارو من المغرب

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن المغربي وليد أزارو سوف يستمر في المغرب حتى نهاية فترة التوقف الدولي، بعدما انضم إلى القائمة النهائية لمنتخب أسود الأطلس.