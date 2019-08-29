الزمالك: تعرضنا للظلم من حكم مباراة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أمير مرتضى المشرف العام على قطاع كرة القدم في الزمالك، أن الحكم تغاضي عن أخطاء تحتسب في مباريات أخرى، وأوضح أن قرار طلب حكام أجانب أتى من مجلس الإدارة.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لبرنامج الزمالك اليوم على فضائية المحور: "ميتشو مدير فني واقعي، ودائما ما يتحدث معي عن وجود جرعات تدريبية يجب أن يحصل عليها اللاعبين بشكل تدريجي سواء في المباريات أو التدريبات."

وتابع: "ما نتمناه هو التوفيق في البداية، وبعد ذلك نصعد السلم بشكل تدريجي، مع إصلاح أي أخطاء يقع فيها الفريق."

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وعلق على طلب استقدام حكام أجانب: "قرار استقدام الحكام الأجانب يخص مجلس الإدارة، وهذا الأمر لا يخصنا، إنما ضمن اختصاصات مجلس الإدارة لأنهم يمتلكون رؤية أفضل منا."

وتابع: "الزمالك عانى من ظلم تحكيمي في مباراة مصر للمقاصة، والأخطاء التي تم التغاضي عنها في المباراة يتم احتسابها في مباريات أخرى."

وأضاف: "يجب أن يكون هناك هوية للحكام في مصر لأنهم عنصر هام للغاية في اللعب يجب أن نكون في حالة جيدة."