مصدر: الزمالك يطلب حكام أجانب لنصف نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك التقدم بطلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

الزمالك فاز على المقاصة بهدف نظيف في لقاء أقيم على استاد برج العرب في الإسكندرية في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وشهد لقاء الزمالك والمقاصة لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث طالب الفريق الأبيض بركلتي جزاء، وطالب المقاصة باحتساب ثلاث ركلات جزاء، لكن محمد معروف حكم اللقاء لم يحسب أياً منها.

ويخوض الزمالك نصف نهائي الكأس يوم الأحد المقبل ضد الاتحاد السكندري، ويأمل أن يقبل اتحاد الكرة طلبه من أجل إدارة اللقاء بصافرة ورايات أجنبية.