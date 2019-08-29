خاص بالصور.. الشكل النهائي لدرع الدوري.. والميداليات والجوائز الفردية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، تواجد التصميم النهائي لدرع الدوري الممتاز الذي تم تصميمه مؤخرا.

وتوج الأهلي بطلا للدوري الممتاز لموسم 2018/2019، بينما حقق الزمالك المركز الثاني، وجاء بيراميدز في المركز الثالث.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن الدرع بشكله الجديد يتواجد في مقر اتحاد الكرة، بجانب تصميم ميداليات لأصحاب المركز الأول والثاني والثالث.

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ولم يقم اتحاد الكرة بتسليم النادي الأهلي درع الدوري حتى الأن، وتم الإعلان في وقت سابق أنه سيتم إقامة حفل بأحد الفنادق لاحتفال بختام الموسم وتسليم الجوائز.

اتحاد الكرة أيضا من المفترض أن يقوم بالإعلان عن بعض الجوائز الفردية المتعلقة بالأفضل سواء كان لاعبا أو هدافا بجانب، جائزة للأخلاق الرياضية.

الجدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تلك الأمور في الفترة السابقة قبل تعيين اللجنة المؤقتة لتسيير الأعمال باتحاد الكرة، ويتبقى فقط تحديد موعد تسليم الجوائز.