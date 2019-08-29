تصنيف قرعة دوري الأبطال.. من يواجه محمد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو يوم الخميس في مستهل موسم 2019-2020 في القارة العجوز.

وكشف التصنيف عن تواجد ليفربول حامل اللقب والذي يلعب له المصري محمد صلاح في الوعاء الأول ضمن رؤوس المجموعات الثمان، ليتجنب مواجهة أبطال الدوريات الكبرى والدوري الأوروبي.

لكن بالرغم من ذلك ربما يكون ليفربول على موعد مع مجموعة نارية لوجود أندية بحجم (ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ونابولي) في الوعاء الثاني و(فالنسيا، وانتر ميلان) في الوعاء الثالث.

ولن يكون ليفربول هو الفريق الوحيد المعرض للوقوع في هذا المستوى من المواجهات، حيث من المحتمل أن تكون تلك المنافسات من نصيب أن فريق في التنصيف الأول باستثناء أندية البلد الواحد.

نظام تصنيف أندية دوري أبطال أوروبا:

- يضم الوعاء الأول بطلي النسخة الماضية من دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، إضافة إلى أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفًا في أوروبا.

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- ويتواجد في الأوعية، 2، 3 و4 الأندية المتبقية وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي للأندية التابعة له.

وتم تقسيم الأوعية كما يلي:

الوعاء الأول: ليفربول (انجلترا)، تشيلسي (انجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، زينيت سان بطرسبرج (روسيا).

الوعاء الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، أتليتكو مدريد (إسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيستك (أوكرانيا)، توتنهام (انجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، بنفيكا (البرتغال).

الوعاء الثالث: ليون (فرنسا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ريد بول سالزبورج (النمسا)، أولمبياكوس (اليونان)، كلوب بروج (بلجيكا)، فالنسيا (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، دينامو زاغرب (كرواتيا).

الوعاء الرابع: لوكوموتيف موسكو (روسيا)، جنك (بلجيكا)، جالاتاسراي (تركيا)، ليبزج (ألمانيا)، ريد ستار بلجراد (صربيا)، أتالانتا (إيطاليا)، ليل (فرنسا).