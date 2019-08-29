ميتشو: تأهلنا بسر العمل الجماعي.. والأفضل قادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

عبر ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على مصر للمقاصة، والتأهل لنصف نهائي الكأس، لكنه أكده أنه الأفضل لم يأت بعد.

وقال ميتشو في تغريده عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عقب الفوز بهدف نظيف: "ممتن للاعبين على قتالهم بقوة من أجل قميص الزمالك والفوز في ربع النهائي على مصر للمقاصة هذا المساء."

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وتابع: "معًا، ومن خلال الإدارة والطاقم الفني، قدمنا كل ما لدينا ليقودنا هذا العمل الجماعي إلى نصف نهائي كأس مصر، ومازال الأفضل لم يأت بعد."

ويلعب الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.

ويعد ذلك الانتصار الثاني للزمالك تحت قيادة ميتشو بعد الفوز على ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-0.