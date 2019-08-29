خبير تحكيمي: 5 ضربات جزاء لم تُحتسب في مواجهة الزمالك والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن مباراة الزمالك والمقاصة بربع نهائي كأس مصر، شهدت 5 ضربات جزاء لم تُحتسب من حكم المباراة محمد معروف.
وأوضح الشناوي في تحليله للحالات التحكيمية عبر قناة أون سبورت، أن المقاصة استحق 3 ضربات جزاء لم تحتسب، فيما لم يحتسب ضربتي جزاء للزمالك.
وفاز الزمالك بهدف نظيف علي حساب المقاصة بربع نهائي كأس مصر، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر.
وأوضح أن المقاصة استحق ضربة جزاء في الشوط الأول بعد عرقلة محمود علاء للاعب ميدو جابر مهاجم المقاصة.
وأكمل: "في الشوط الثاني استحق ميدو جابر ضربة جزاء أخرى، بعد تدخل محمود علاء مدافع الزمالك على قدم اللاعب دون لمس الكرة، وكذلك كرة عمرو مرعي مهاجم الفريق الفيومي الذي تعرض للعرقلة من محمد عبدالغني مدافع الأبيض، بعد مرور الكرة".
كما أشار الخبير التحكيمي إلى استحقاق الزمالك ضربة جزاء نتيجة لمس شريف حازم للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وكذلك تدخل أحمد عبدالعزيز "مودي" مدافع المقاصة، الخشن ضد إمام عاشور، رقم لعب مدافع الفريق الفيومي للكرة إلا أن تدخله كان متهورا، وكاد أن يصيب مدافع الزمالك.
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