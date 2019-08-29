مدير الكرة في المقاصة: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد وليد هويدي مدير الكرة في مصر للمقاصة أن حكم مباراة فريقه أمام الزمالك محمد معروف لم يحتسب لفريقه ركلتي جزاء.

وخسر المقاصة أمام الزمالك بهدف نظيف في ربع نهائي كأس مصر، في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً كبيراً.

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وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة قال هويدي:"لم يحتسب الحكم لنا ركلتي جزاء، يبدو أن الحكم مثلنا لم يدخل بعد في لياقة المباريات".

وأضاف مدير الكرة في المقاصة :"ضربة الجزاء التي لم تحتسب لعمرو مرعي كانت أكثر وضوحاً، وكان من الممكن أن تغير نتيجة المباراة".

وأنهى هويدي :"قدر الله وماشاء فعل، كنا الأكثر استحواذ في الشوط الثاني وتغييرات ميدو جعلتنا أفضل هجومياً، لكننا سنسعى للتعويض في بطولة الدوري".