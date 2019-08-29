رسميًا.. جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام باتحاد الكرة

علمت " الوفد "، ان اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قررت تعيين جمال الغندور رسمياً لرئاسة لجنة الحكام بالجبلاية. الجنايني، قررت تعيين جمال الغندور رسمياً لرئاسة لجنة الحكام بالجبلاية. وشهد اسم جمال الغندور تأييدا من أعضاء اللجنة لخبرته الكبيرة في ادارة شؤون الحكام.

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