مفاوضات لرجوع أيمن حنفي إلى مصر المقاصة

للمقاصة فريقه السابق.
اقترب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك من العودة
وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين إدارة المقاصة واللاعب للانضمام من جديد للفريق
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