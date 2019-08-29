مفاوضات لرجوع أيمن حنفي إلى مصر المقاصة



اقترب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك من العودة للمقاصة فريقه السابق. للمقاصة فريقه السابق. وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين إدارة المقاصة واللاعب للانضمام من جديد للفريق



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