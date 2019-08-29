الشناوي: أداء معروف للقاء الزمالك والمقاصة غير مقنع تحكيميا

انتقد الخبير الدولي أحمد الشناوي الحكم محمد معروف الذى أدار مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم" الاربعاء"وتجاهله لاحتساب ضربتي جزاء للزمالك ومثلهما للمقاصة في الشوط الثاني. أكد الشناوي أن مدافع المقاصة لمس بيده الكرة داخل منطقة الجزاء وغير اتجاهها ولم يحتسبها الحكم بجانب أخرى لأشرف بن شرقى إثرعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء. Advertisements كما تجاهل معروف ضربتى جزاء للمهاجم عمرو مرعي على خلفية عرقلة خفيفة"خطف" من محمد عبد الغني لقدم المهاجم الفيومي، بجانب أخرى مستحقة لزميله فى الشوط الأول. أعترف الشناوي بأن أداء معروف غير مقنع رافضا إعطاءه درجة في إدراته للقاء.

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