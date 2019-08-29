ميدو : المقاصة تعرض للظلم التحكيمي .. وراحة 24 ساعة للاعبين

قرر أحمد حسام ميدو ، المدير الفني لفريق المقاصة ، منح لاعبي الفريق راحة سلبية غد الخميس لمدة 24 ساعة ، بعد توديع بطولة كاس مصر من دور ال 8 بالخسارة من الزمالك بهدف دون رد .

وأبلغ ميدو ، لاعبي الفريق بالعودة للتدريبات الجماعية ، بعد غد الجمعة ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، لمواصلة الاستعدادات لانطلاق مسابقة الدوري المصري لكرة القدم الشهر المقبل

من جانبه أكد المدير الفني للمقاصة ، بأن لاعبي الفريق قدموا مباراة جيدة أمام الزمالك الجاهز فنيا وبدنيا بعد خوضه مباراتين بدوري أبطال أفريقيا ، بينما كانت المباراة الاحتكاك الرسمي الأول للفريق .

وأكد ميدو ، بأنه فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح بتجاهل احتساب ضربتي جزاء خلال اللقاء ، لكنه لن يتحدث عن الاخطاء التحكيمية

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وسيعمل وأفراد اجهاز المعاون له على علاج السلبيات والاخطاء ، وتطوير النواحي البدنية والفنية للاعبين للوصول لاعلي مستوي قبل انطلاق مسابقة الدوري العام .

وأوضح وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة بأن الفريق سيعود لتدريباته الجماعية الجمعة ، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق سيتم تجهيز بعض المباريات الودية ، لزيادة معدلات الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق الدوري العام .

وأشار هويدي ، بانه مباراة الزمالك تعد احتكاك قوي للاعبين في إطار تجهيزهم للموسم المقبل ، وبمزيد من الانسجام والتجانس والتأقلم سيظهر المقاصة بشكل مميز خلال الموسم الجديد