اونلاين | يلا شوت KORA LIVE مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر الشوط الثاني كورة ستار ON Sport Live كورة أون لاينToday

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يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك امام مصر المقاصة في اطار منافسات كاس مصر يلا شوت الجديد yalla shoot يسعى فريق مصر المقاصة لتسجيل أول انتصاراته مع احمد حسام ميدو منذ تولي مسؤوليته الفنية، كما يأمل في الفوز الأول على الزمالك خلال مسيرته التدريبية kora live كورة لايف إذ واجههم في 3 مناسبات، تعادل مرة وخسر في الأخرتين مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة Zamalek vs misr almuqasa بث مباشر من موقع كورة اون فى بث مباشر لايف مساء اليوم 28 من اغسطس فى منافسات بطولة كأس مصر فى منافسات الدور ربع النهائى من البطولة المصرية حيث يلتقى فريق الزمالك مع فريق مصر المقاصة ويستضيف اللقاء ستاد برج العرب فى بث مباشر بدون تقطيع.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

يلتقي فريقا الزمالك ومصر المقاصة غدًا في إطار مباريات كأس مصر كورة اون لاين kora online في دور ربع النهائي، المؤجلة من 27 فبراير 2019 قبل كأس أمم أفريقيا. وتقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة على ستاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "أون سبورت" و"النيل الرياضية" youtube live.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ومصر المقاصة،kora live

في حراسة المرمى: محمد عواد

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في الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي

في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، عبدالله جمعة، شيكابالا، أشرف بن شرقي

في الهجوم: مصطفى محمد.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك مع مصر المقاصة فى بث مباشر فى منافسات kora online دور الثمانية من بطولة كأس مصر فى بث مباشر من موقع كورة اون بدون تقطيع ويمكن متابعة المباراة Zamalek vs misr almuqasa فى تحديث مستمر فى الساعة الثامنة مساء بتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت فى السعودية مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر live shoot