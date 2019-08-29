اونلاين | يلا شوت الزمالك بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر KORA ON LINE رابط أون سبورت يوتيوب ZAMALEK NOW

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر كورة لايف koora live ، اليوم الأربعاء 28-8-2019 ، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر كورة جول koora gool ، ويسعى نادي الزمالك في تخطي عقبة المقاصة وذلك للمضي قدما نحو المحافظة على اللقب المفضل لهم خلال السنوات الأخيرة.

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موعد مباراة الزمالك والمقاصة والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة، اليوم الأربعاء، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية، وتذاع عبر قناة أون سبورت On sport وهي القناة الناقلة بشكل حصري لمباريات بطولة كأس مصر .

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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المقاصة

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حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود الونش، حمدي النقاز.

في الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ،شيكابالا، اشرف بن شرقي، محمد أو ناجم.

في الهجوم: مصطفى محمد.

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مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك و المقاصة عبر رابط كول كورة ،وفي مواجهة من نوع خاص يسعى احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة لتحقيق المفاجأة والفوز على فريقه السابق الزمالك ، وفي المقابل يدخل نادي الزمالك وليس أمامه سوى الفوز بعد ضياع الدوري في اخر جولتين لصالح النادي الاهلي الذي حقق اللقب الواحد وأربعين في تاريخه.