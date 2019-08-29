رياضة | عاجل - مونت كارلو: باريس سان جيرمان يوجه رسالة عاجلة إلى برشلونة بشأن نيمار

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن عرض نادي برشلونة الاسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، في محاولة أخيرة لحسم الصفقة الكبري قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن عرض نادي برشلونة لضم "نيمار" من باريس سان جيرمان، يتضمن إنتقال الفرنسي عثمان ديمبلي "معارًا" للنادي الباريسي، والكرواتي إيفان راكيتيتش "مجانًا" بالإضافة لدفع 140 مليون يورو مقابل اللاعب البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن القيمة الإجمالية المتوقعة لصفقة "نيمار" وفقًا لهذا العرض سوف تصل إلي 200 مليون يورو، وهو رقم ليس بعيدًا عن سعر شراء اللاعب البرازيلي من قبل باريس سان جيرمان في عام 2017مقابل 222 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي باريس سان جيرمان طلب الحصول على 170 مليون يورو، بالإضافة للاعبين اثنين، عثمان ديمبلي، وإيفان راكيتيتش للموافقة علي عودة "نيمار" للنادي الكتالوني، في الوقت الذي يرفض فيه مسئولي البارسا دفع هذا المبلغ الضخم.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب البرازيلي خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن سوق الإنتقالات الصيفية سوف ينتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.