رياضة | الداخلية يواجة السكة الحديد ودياً

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يلعب فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مع فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد اليوم الخميس في الرابعة عصرا على ملعب نادى السكة الحديد استعدادا لموسم الجديد.

خاض فريق السكة 5 مباريات ودية قبل لقاء الداخلية حيث فاز في اللقاء الأول على البطل الأوليمبي بتسعة اهداف تم تعادل سلبى مع الداخلية وتلقى الهزيمة من كوكا كولا بهدفين مقابل هدف وفاز على الشمس بهدف ممدوح رأفت وفاز على التأمين بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين عبد الرحمن مسعد وفوزي الكاشف.

كما خسر السكة مؤخراً أمام بنى سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل هدفين السكة مهاب ياسر المنقل من الترسانة ومصطفى جعفر.

الجهاز الفني لفريق السكة الحديد:

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جمعة مشهور مدير فني، كمال اليمني مدرب عام،احمد صوابى مدرب ،أيهاب بيتا مدرب مساعد،محمد السيد مدرب حراس مرمى، محمد جمال المدير الاداري للفريق، نبيل كمال ومحمد نافع مشرفين على الفريق.

ولعب فريق الداخلية 8 مباريات خسر من فاركو بهدف نظيف ومن الرجاء بهدفين مقابل هدف وتعادل مع السكة سلبى، وفاز على بهتيم بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل مع الحرس بهدف لكل فريق ومع الإنتاج بهدف لكل فريق وانهزم من الأوليمبي بهدفين مقابل هدف وتعادل مع فاركو بدون أهداف.

الجهاز الفني للفريق الداخلية يتكون من: ضياء عبد الصمد مدير فني،مجدى مسعد مدرب عام،حسام عبد الجواد مدرب مساعد، احمد أبو السعود مدرب حراس مرمى، محمود شكرى إدارى، وعثمان الدسوقي مشرف عام.

وتعاقد فريق الداخلية مع كلاً من : أحمد سعد حارس مرمى أف سى مصر، وائل فراج لاعب الرجاء وبتروجت، اسماعيل بامبا لاعب اتحاد الشرطة، أحمد هشام لاعب اتحاد الشرطة،عبد الفتاح سعيد دوجبا، محمد رزق لاعب دجلة،مصطفى ابراهيم، أحمد كمال، محمد الفيل، سامي عبد الستار، أحمد العندليب، محمد الكومي.