رياضة | تعرّف على أبرز مباريات الخميس الودية لأندية لقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على أبرز مباريات الخميس الودية لأندية لقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أندية دوري القسم الثاني، خوض المباريات الودية، في ظل استعداداتها للموسم الكروي الجديد.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" أبرز المواجهات الودية على النحو التالي :

طنطا مع جمهورية شبين

يحل فريق جمهورية شبين ضيفاً على نظيرة فريق طنطا أحد الفرق الصاعدة حديثاً للدوري الممتاز، وسبق للجمهورية الخسارة من غزل المحلة بهدف، ثم الفوز على منيا القمح بثلاثية بيضاء، قبل التعادل مؤخراً مع تلا بهدف لمثله.

الداخلية مع السكة الحديد

يستضيف فريق السكة الحديد نظيرة فريق الداخلية، ضمن استعدادات الأخير للقسم الثاني، وسبق للفريقان خوض مباراة ودية معاً شهدت تعادلهما بدون أهداف.

كوكاكولا مع المنيا

يشهد ملعب اتحاد الشرطة، إقامة لقاء كوكاكولا مع المنيا، وسبق لكوكاكولا الخسارة أمس من بني سويف 0-2، بينما خسر المنيا من طلائع الجيش بهدف نظيف.

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سيراميكا مع الحمام

يقام على ملعب برج العرب لقاء سيراميكا مع الحمام، ضمن معسكر الأول بالإسكندرية، وسبق لفريق سيراميكا الخسارة مؤخراً من الرجاء بثلاثة أهداف لهدف، كما خسر الحمام من أبو قير 2-4.

الرجاء مع الحرية

يخوض فريق الرجاء لقاء ودي مع نظيرة الحرية، ضمن استعدادات محاربي الصحراء للقسم الثاني.

الفيوم مع طلائع الجيش

يحل فريق الفيوم ضيفاً على طلائع الجيش، وسبق للفيوم خوض ما يقرب من ثلاث تجارب ودية منذ تولي حسين عبد اللطيف المهمة خلفاً لمجدي طلبة.

النصر مع الأوليمبي

يشهد ملعب النصر إقامة لقاء مرتقب يجمع النصر مع الأوليمبي، ضمن معسكر الفريق السكندري المقام في القاهرة.