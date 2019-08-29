رياضة | تعرف على نتائج الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

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عاد إيفرتون بفوز صعب من ميدان مضيفه لينكولن سيتي، اليوم الأربعاء، في مباريات الدور الثاني لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم ( كأس كارباو) بفوزه 4 / 2 ، ليقتنص بطاقة التأهل إلى الدور الثالث من المسابقة.

وتقدم لينكولن منذ الدقيقة الأولى عن طريق هاري أنديرسون، قبل أن يسجل الفرنسي لوكاس ديني هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 59 سجل الأيسلندي جيلفي سيجوردسن الهدف الثاني لإيفرتون من ركلة جزاء، قبل أن يسجل برونو أندرادي هدف التعادل لفريق لينكولن في الدقيقة 70.

وعاد إيفرتون لتسجيل الهدف الثالث عن طريق النيجيري أليكس إيووبي في الدقيقة 81، قبل أن يسجل البرازيلي ريشارلسون الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وانتزع ساندرلاند بطاقة التأهل إلى الدور ذاته ، بعد فوزه خارج ملعبه على بيرنلي 3 / 1.

وتقدم بيرنلي في الدقيقة 12 عن طريق مهاجمه جاي رودريجز، لكن ساندرلاند سجل ثلاث أهداف عن طريق ويل جريج في الدقيقة 35 وتوم فالانجان في الدقيقة 47 و جورج دوبسون في الدقيقة 50.

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وفي مباراة أخرى اكتسح سوانسي سيتي ضيفه كامبردج يونايتد، 6 / صفر.

وسجل السويدي كريستوفر بيترسون الهدف الأول لسوانزي في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف جورج بايرز الهدف الثاني في الدقيقة 20، ثم سجل سام ستوريدج الهدف الثالث في الدقيقة 24.

وسجل جوردان كاريك الهدف الرابع في الدقيقة 31، قبل أن يعود ستوريدج ليسجل الهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم اختتم واين روتليدج مهرجان الأهداف في الدقيقة 76.

وفي الدور ذاته، نجح شيفيلد وينزداي في خطف بطاقة التأهل إلى الدور الثالث، بعد فوزه على مضيفه روثيرهام يونايتد 1 / صفر.

وسجل الكوسوفي اتدهي نوهيو هدف المباراة الوحيد لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة.

وفاز بورتسموث على مضيفه كوينز بارك رينجرز 2 / صفر، حيث تقدم الفريق الضيف عن طريق لاعبه جون ماريكوس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ماركوس هارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 81.