رياضة | لو باريزيان تفجر مفاجأة جديدة عن انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو باريزيان تفجر مفاجأة جديدة عن انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من العودة مجدداً لصفوف برشلونة وذلك قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل، ولا تزال المفاوضات جارية الآن بين الناديين من أجل حسم مصير اللاعب.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الأربعاء، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان قد حزم حقائبه من أجل السفر إلى برشلونة ويأتي ذلك الأمر خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نيمار قد جهز الطائرة الخاصة المسافرة إلى برشلونة، ولكنه ينتظر حتى يتم حسم الاتفاق بين إداراتي البارسا وباريس سان جيرمان والمنتظر أن يحدث ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك اتجاه قوي داخل إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي بالموافقة على عرض نادي برشلونة المقدم خلال الساعات الماضية في الاجتماع الذي جمع بين مسؤولي الجانبين.

وكان البرازيلي نيمار قد انتقل إلى نادي برشلونة في 1 يوليو 2013 واستمر هناك في "كامب نو" حتى 3 أغسطس 2017 حيثُ لعب حسب موقع ترانسفير ماركت، 186 مباراة بمختلف المسابقات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.

وانضم البرازيلي المثير للجدل نيمار إلأى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في أغلى توقيع في العالم.

وشهدت الفترة الماضية منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم اللاعب الذي أعلنها للمقربين منه بشكل صريح رغبته القوية في العودة مجدداً إلى النادي الكتالوني لأنه لا يطيق الاستمرار في بيئة باريس سان جيرمان.