رياضة | ميدو يكشف سبب الهزيمة من الزمالك.. ويهاجم التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف سبب الهزيمة من الزمالك.. ويهاجم التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق المقاصة منح لاعبي الفريق راحة سلبية غد الخميس لمدة 24 ساعة، بعد توديع بطولة كاس مصر من دور ال 8 بالخسارة من الزمالك بهدف دون رد.

وكان مصر المقاصة قد تعرض للهزيمة أمام فريق الزمالك بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأبلغ ميدو لاعبي الفريق بالعودة للتدريبات الجماعية ، بعد غد الجمعة، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، لمواصلة الاستعدادات لانطلاق مسابقة الدوري المصري لكرة القدم الشهر المقبل.

ومن جانبه أكد المدير الفني للمقاصة، بأن لاعبي الفريق قدموا مباراة جيدة أمام الزمالك الجاهز فنيا وبدنيا بعد خوضه مباراتين بدوري أبطال أفريقيا، بينما كانت المباراة الاحتكاك الرسمي الأول للفريق.

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وأكد ميدو بأنه فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح بتجاهل احتساب ضربتي جزاء خلال اللقاء، لكنه لن يتحدث عن الاخطاء التحكيمية وسيعمل وأفراد اجهاز المعاون له على علاج السلبيات والاخطاء، وتطوير النواحي البدنية والفنية للاعبين للوصول لاعلي مستوي قبل انطلاق مسابقة الدوري العام.

وأوضح وليد هويدي، مدير الكرة للمقاصة بأن الفريق سيعود لتدريباته الجماعية الجمعة، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق سيتم تجهيز بعض المباريات الودية، لزيادة معدلات الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق الدوري العام.

وأشار هويدي بان مباراة الزمالك تعد احتكاك قوي للاعبين في إطار تجهيزهم للموسم المقبل، وبمزيد من الانسجام والتجانس والتأقلم سيظهر المقاصة بشكل مميز خلال الموسم الجديد.

وتعد هذة المباراة هي الأولى الرسمية لأحمد حسام ميدو مع مصر المقاصة كمدرب للفريق، حيث تعاقد النادي الفيومي مع ميدو بعد نهاية الموسم الماضي، وتعاقد الفريق مع عدة صفقة مميزة من أجل المنافسة على المربع الذهبي في الموسم المقبل.

وظلت عقدة ميدو مستمرة كمدرب ضد نادي الزمالك، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز ضد المارد الأبيض حتى الآن، بينما تعادل مع القلعة البيضاء كمدرب عندما كان يقود فريق وادي دجلة.