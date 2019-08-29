الامارات | الكشف عن أفضل لاعب في أوروبا اليوم خلال حفل قرعة الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أفضل لاعب في أوروبا اليوم خلال حفل قرعة الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، أن يكون لقب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه الموسم الماضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، كافياً له من أجل التفوق على العملاقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في السباق على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في القارة العجوز.

وسيعلن الاتحاد القاري (ويفا) اسم اللاعب الذي سيخلف الكرواتي لوكا مودريتش، اليوم في موناكو على هامش سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.

واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدرباً لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الفائت، إضافة الى 55 صحافياً، هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة.

لكن تسريبات انتشرت قبل أسبوعين على نطاق واسع في صحف أوروبية، بينها «توتو سبورت» الإيطالية تؤكد أن ليونيل ميسي هو الفائز بالجائزة بـ252 نقطة، متفوقاً على فان دايك (224 نقطة)، ورونالدو ثالثاً برصيد 181 نقطة.

واستحق فان دايك (28 عاماً) أن يكون اسمه في اللائحة النهائية للمرشحين، إذ أحرز مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشلسي عام 2005.

كما أحرز الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

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أما ميسي (32 عاماً)، فقاد برشلونة للقب الدوري الإسباني وتوج بلقب هداف «لا ليغا» بـ36 هدفاً، ودوري أبطال أوروبا بـ12 هدفاً، لكنه خرج مع منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد البرازيل التي توجت لاحقاً باللقب.

من جهته، نجح رونالدو (34 عاماً) في موسمه الأول مع يوفنتوس الإيطالي بنيل لقب الدوري المحلي الذي احتكره الأخير للموسم الثامن توالياً (سجل البرتغالي 21 هدفاً في الدوري وحل رابعاً على قائمة الهدافين).

كما أن النجم البرتغالي الذي اختير أفضل لاعب في إيطاليا، قاد بلاده لإحراز لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، إلا أن مشواره مع يوفنتوس في دوري الأبطال انتهى عند الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي، فيما وصل غريمه ميسي الى نصف النهائي قبل أن يقصيه ليفربول بقيادة فان دايك الذي حقق أرقاماً لافتة جداً، أبرزها عدم السماح لأي لاعب منافس بمراوغته على مدى 64 مباراة، بينها مباراتا نهائي دوري الأبطال لعامي 2018 و2019.

في العام الماضي كانت الجائزة من نصيب مودريتش الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني، وحل وصيفاً لكأس العالم مع كرواتيا حين فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

ولدى السيدات ذهبت الجائزة للدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ الألماني.

وكان ميسي أول الفائزين بهذه الجائزة التي أطلقها «ويفا» عام 2011، قبل أن يفوز بها مجدداً عام 2015، فيما كانت من نصيب الإسباني اندريس انييستا عام 2012، والفرنسي فرانك ريبيري عام 2013، قبل أن يحتكرها رونالدو أعوام 2014، 2016 و2017.

- ميسي كان أول لاعب يفوز بهذه الجائزة الأوروبية في شكلها الحديث سنة 2011.