الامارات | كيريوس يتهم اتحاد لاعبي التنس بـ «الفساد»

شكرا لقرائتكم خبر عن كيريوس يتهم اتحاد لاعبي التنس بـ «الفساد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقع نجم التنس نيك كيريوس نفسه في مأزق جديد، بعد أن اتهم اتحاد لاعبي التنس المحترفين بأنه «فاسد» عقب فوزه في الدور الأول ببطولة أميركا المفتوحة.
وجاء تعليق اللاعب الأسترالي البالغ 24 عاماً خلال مؤتمر صحافي، رداً على معاقبته بغرامة قيمتها 113 ألف يورو عقب هزيمته بالدور الثاني في بطولة سينسناتي أمام كارين ختشانوف هذا الشهر.
وتعرض كيريوس للغرامة بسبب تصرفات غير رياضية مثل الاعتداء اللفظي على حكم وتحطيم مضربين. وقال اللاعب الأسترالي عقب الفوز على الأميركي ستيف جونسون 6-3 و7-6 و6-4، إن: الغرامة لم تؤثر في استعداداته لآخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.
وتابع: «لم أتأثر بالعقوبة على الإطلاق. اتحاد اللاعبين المحترفين فاسد على أي حال ولا أركز في هذه الأمور».
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