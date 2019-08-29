الامارات | الريال وأتلتيكو ودورتموند.. التهديد الأكبر لـ «الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال وأتلتيكو ودورتموند.. التهديد الأكبر لـ «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسحب اليوم في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث يُشكل قطبا العاصمة الإسبانية، الريال وأتلتيكو، إضافة إلى دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الستة الأعلى تصنيفاً وحاملي لقب دوري الأبطال و«يوروبا ليغ».

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و«يوروبا ليغ» تشلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفاً: مانشستر سيتي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وتجنب القرعة وقوع أندية من البلد ذاته لبعضها بعضاً (إضافة الى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم)، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو، وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر «مجموعة الموت».

وقد يقع سيتي في المجموعة ذاتها مع ريال أو إنتر، أو أن يتواجه يوفنتوس مع توتنهام أو أتلتيكو مدريد. وصنفت الأندية استناداً الى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحادات المحلية.

وتنضم الى الأندية الـ26 التي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات استناداً الى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، ستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولاً الى الدور الفاصل. وتُقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر.

أندية المستوى الأول:

ليفربول.

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تشلسي.

برشلونة.

مانشستر سيتي.

يوفنتوس.

بايرن ميونيخ.

سان جرمان.

زينيت الروسي.