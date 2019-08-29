الامارات | الأبيض يتدرب في المنامة بصفوف مكتملة قبل لقاء الدومينيكان غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يتدرب في المنامة بصفوف مكتملة قبل لقاء الدومينيكان غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، تدريباته ضمن معسكره الحالي المقام في العاصمة البحرينية المنامة، بصفوف مكتملة، وذلك تحضيراً للقاء منتخب الدومينيكان ودياً في إطار التحضيرات المستمرة من الأبيض، لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر المقبل في العاصمة كوالالمبور، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

وسيتدرب الأبيض، اليوم، على استاد مدينة خليفة الرياضية، بعد أن أدى تدريباته، خلال الأيام الماضية، على أرضية ملاعب الاتحاد البحريني لكرة القدم، بقيادة الهولندي فان مارفيك، وبمشاركة كل اللاعبين.

يذكر أن الجهاز الفني استدعى مهاجم النصر ولاعب المنتخب الأولمبي، جاسم يعقوب، إلى القائمة، حيث وصل العاصمة المنامة، الاثنين، وشارك مع زملائه في التدريبات.

وحرص مدرب الأبيض، فان مارفيك، على عقد اجتماع مع اللاعبين، أول من أمس، بحضور كل أعضاء الجهاز الفني، حيث طالبهم ببذل المزيد من الجهد والاستفادة القصوى من التدريبات اليومية والمباراتين الوديتين أمام الدومينيكان وسريلانكا، من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل خوض غمار التصفيات، وشهد الاجتماع كذلك محاضرة فنية من خلال فيديو، استعرض خلالها مارفيك ومساعدوه الجوانب الخططية وأسلوب اللعب الذي سيتبعه خلال المباريات.

وعقد مارفيك كذلك جلسات خاصة مع عدد من اللاعبين، في مقدمتهم هداف الأبيض علي مبخوت، وصانع الألعاب عمر عبدالرحمن، إلى جانب المدافع حمدان الكمالي، بالإضافة إلى جلسات أخرى لحراس المرمى.

في جانب آخر، قام الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية، بزيارة لتدريبات الأبيض، حيث التقى أعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين، ورحب بهم في البحرين، وتمنى لهم التوفيق في مشوارهم بالتصفيات.

وأبدى من جانبه مدافع المنتخب، حمدان الكمالي، سعادته الكبيرة بالعودة إلى صفوف الأبيض من جديد بعد فترة غياب، مؤكداً اعتزازه بالوجود مرة أخرى ضمن قائمة لاعبي المنتخب، وتمنى أن يقدم الإضافة الفنية المطلوبة، ويوفق مع بقية زملائه في تحقيق تطلعات عشاق كرة القدم الإماراتية.

واعتبر الكمالي، في تصريحات صحافية، الاستدعاء لقائمة المنتخب بمثابة تحدٍّ جديد، يسعى من خلاله لتقديم نفسه بشكل مختلف مع الأبيض، ويسهم مع بقية اللاعبين في تحقيق النتائج المطلوبة في التصفيات المشتركة للمونديال ونهائيات آسيا.

ووعد الكمالي بوضع كل خبرته وكل الجهد الممكن حتى يبلغ الأبيض مونديال 2022 وكأس آسيا المقبلة.

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وقال إنه يقدم كل خبرته الميدانية الطويلة في خدمة المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن الفريق الحالي للأبيض يتمتع بتشكيلة متجانسة وقوية، تجمع عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرة، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة من اللاعبين الشباب، الذين أثبتوا وجودهم في المسابقات المحلية، وبرزوا بصورة مميزة ليستحقوا الانضمام لقائمة الأبيض.

وطمأن الكمالي الجماهير الرياضية على سير تحضيرات المنتخب، مؤكداً أن الأجواء محفزة وتبعث على التفاؤل، وأن المعسكر تسوده أجواء رائعة تدفع اللاعبين لمزيد من البذل والعطاء، بفضل توافر كل المعينات والمطلوبات، وما يجدونه من تشجيع واهتمام من قبل الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وقال: «أشعر بسعادة كبيرة وأنا أعود مجدداً لقائمة المنتخب بآمال عريضة وطموحات جديدة، وانتهز الفرصة لأتقدم بشكري للجهاز الفني على الثقة التي أولاني إياها، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن المدرب ومعاونيه، كما آمل أن أسهم مع زملائي اللاعبين في إسعاد الجماهير الرياضية بالإمارات».

- الهولندي مارفيك استعان بشريط فيديو لشرح

خططه الفنية للاعبين خلال معسكر البحرين.

- الأبيض يعسكر حالياً في البحرين، ويخوض مباراتين

وديتين أمام الدومينيكان وسريلانكا، تحضيراً للقاء ماليزيا

في الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة

إلى نهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.