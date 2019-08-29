الامارات | العربي يقود أولمبياكوس إلى «الأبطال»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المغربي يوسف العربي مهاجم أولمبياكوس اليوناني فريقه للفوز على كراسنودار الروسي 2/‏1، في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسجل العربي هدفي أولمبياكوس في الدقيقتين 11 و47، فيما سجل دانييل أوتكين هدف الفريق الروسي الوحيد في الدقيقة العاشرة. وكان أولمبياكوس فاز ذهاباً 4/‏صفر، ليتأهل إلى دور المجموعات من المسابقة بمجموع المباراتين 6/‏1. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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