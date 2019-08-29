شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل لمدربي الأولمبياد الخاص للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، بالتعاون مع الإسعاف الوطني ورش العمل المقدمة لمعلمي ومدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي، لتوعيتهم بالتعامل مع الإصابات والحالات الطبية الطارئة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي.
ويستمر البرنامج التدريبي على مدى يومين، حيث سيتدرب المشاركون على إجراءات الإسعافات الأولية المتبعة في التعامل مع الإصابات الرياضية.
وقال عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، سعيد النيادي، بأن التعاون مع الإسعاف الوطني سيكون إضافة لأنشطة وبرامج الأولمبياد الخاص، من حيث التدريب والتأهيل وتوفير الخدمات الإسعافية، وبما يخدم أصحاب الهمم ويرفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ورش عمل لمدربي الأولمبياد الخاص للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.