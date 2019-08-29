الامارات | خسارة الذيد أمام إنبي المصري ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الذيد أمام إنبي المصري ودياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق الذيد في مباراة ودية، أول من أمس، أمام مضيفه فريق إنبي المصري بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن المعسكر الخارجي الذي ينظمه الذيد في مصر، استعداداً للموسم الجديد لأندية الهواة، الذي ينطلق بالمشاركة في تمهيدي مسابقة كأس رئيس الدولة.
وقال عضو مجلس إدارة النادي مشرف البعثة، راشد الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل على أن يكون المعسكر الخارجي الحالي في مصر من أنجح المعسكرات التي خاضها الفريق، من خلال مباريات ودية قوية، فضلاً عن تنمية الجانب البدني»، وتابع: «بخصوص مباراة إنبي فنحن راضون عن الأداء، وخسرنا فقط بالنتيجة، وهذا بسبب إجراء تبديلات كثيرة للوقوف على جاهزية كل اللاعبين».
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