الامارات | بارانينسي يطلب 3 ملايين يورو لبيع البرازيلي نيكاو إلى بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن بارانينسي يطلب 3 ملايين يورو لبيع البرازيلي نيكاو إلى بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي العرض الذي تقدمت به شركة بني ياس لكرة القدم، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي مايكون فينسيوس فيريرا (نيكاو)، خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما ذكرت، أمس، وسائل الإعلام البرازيلية. وأوضحت صحيفة «ناينتي مين» أن إدارة نادي أتلتيكو بارانينسي لا تمانع رحيل نيكاو إلى بني ياس، لافتة إلى أن النادي البرازيلي يشترط الحصول على ثلاثة ملايين يورو، مقابل الاستغناء عن نيكاو إلى «السماوي». وأضافت: «نيكاو طلب من أتلتيكو بارانينسي الموافقة على عرض بني ياس، مبدياً رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري البرازيلي، ولكن إدارة النادي ليست مستعدة للتفاوض بشأن تخفيض المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه مقابل رحيله إلى النادي الإماراتي».

ويلعب مايكون فينسيوس فيريرا، البالغ من العمر 27 عاماً، في مركزي خط الوسط، والوسط المهاجم، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، إذ بدأ مسيرته مع نادي ميراسول، ثم لعب لأندية فيتوريا وباهيا وبونتي بريتا وأميركا مينيرو ولينينسي وسييرا، بينما أبرز محطاته كانت مع ناديه الحالي أتلتيكو بارانينسي منذ 2015، إذ لعب مع الفريق 111 مباراة وأحرز تسعة أهداف.

يذكر أن بني ياس تعاقد الإثنين الماضي مع المدافع الصربي ساسا إفكوفيتش، بينما يضم «السماوي»، كلاً من البرازيلي لويز أنطونيو سواريز، والجنوب إفريقي أياندا باتوسي، كما تعاقد مع البرازيلي جواو فيكتور ويسنير في فئة المقيمين، وتسعى إدارة النادي إلى حسم ملف الأجنبي الرابع قبل بدء دوري الخليج العربي في سبتمبر المقبل.