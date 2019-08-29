الامارات | الأهلي يبحث عن فوزه الأول في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن فوزه الأول في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريق الأهلي السعودي إلى تحقيق أول انتصار له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على الاتفاق غداً في الجولة الثانية من المسابقة.
وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في مباراته الأولى بالدوري في الجولة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه العدالة، الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.
ورغم أن إدارة النادي الأهلي جددت الثقة بالمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إلا أن هذه المباراة تعد بمثابة الفرصة الأخيرة له، خصوصاً بعد أن ودّع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا أمام الهلال وتعادل مع العدالة في الجولة الأولى. كما أن تجديد الثقة بالمدرب جاء بشرط تصحيح مسار الفريق في الدوري.
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