شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الأهلي والزمالك من النجوم الأربعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت مسألة تجديد عقود اللاعبين، خاصةً من النجوم الكبار أصحاب المستويات الفنية المميزة والثابتة، أمراً يهدد استقرار الأندية الكبرى في مصر على مدار المواسم الأخيرة، حيث أصبح العائد المالى هو الحاكم المسيطر بشدة على اللاعبين من أجل تجديد تعاقدهم والبقاء ضمن صفوف أنديتهم، في ظل اختفاء عدة قيم اعتادتها الجماهير والأندية من لاعبيها في السابق والمتمثلة في الولاء للكيان والانتماء الذي كان يغلب على عواطف ومشاعر اللاعبين.

وتخشى إدارتا القطبين، الأهلى والزمالك، في كل مناسبة اقتراب انتهاء عقود نجومهما، وملفات التجديد التي غالباً ما تثير أزمات بين الطرفين «اللاعبين والإدارة»، وتشهد حالة من الشد والجذب مما يؤثر سلباً على أداء أغلب النجوم داخل أرضية الميدان، كما أنه يفتح الطريق أمام عدد من الأندية المنافسة للدخول في مفاوضات جادة مع هذه النجوم.

وفى الأهلى تظهر دائماً أزمة التجديد مع النجوم الكبار بالفريق، حيث تسعى إدارة النادى لعدم تكرار السيناريو المرير لعبدالله السعيد، والذى عاشه أنصار التتش كاتمين خلاله أنفاسهم.

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وينتهى تعاقد الأهلى في الموسم المقبل مع الحارس المخضرم شريف إكرامى، ابن الـ36 عاماً، في الوقت الذي لا يفكر خلاله الحارس في الاعتزال والاكتفاء بما قدمه في مشواره الكروى، حيث ستسعى إدارة النادى الأحمر لإرضاء ابن النادى وأحد أكبر لاعبى الفريق.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لأحمد فتحى، الذي دخل في عدة صدامات مع الإدارة في الآونة الأخيرة بسبب مسألة تعديل تعاقده وهو ما قد ينذر بأزمة وشيكة بين الطرفين مع قرب انتهاء عقد اللاعب مع النادى، رغم نفى مسؤولى الأهلى وجود أزمة في أكثر من مناسبة ومحاولة التكتم على ما يحدث داخل الغرف المغلقة.

وفى الزمالك، استمر تخوف تكرار سيناريو كهربا، الذي استغل وجود ثغرة في عقده وعدم توثيقه في اتحاد الكرة المصرى ليرحل اللاعب للانتقال لأفيس البرتغالى، وهو ما سيجبر إدارة نادى الزمالك على توخى الحذر مع عدد من نجومها الكبار، الذين أوشك تعاقدهم على الانتهاء.

وفى مقدمة نجوم الزمالك الذين يخشى المجلس رحيلهم: دبابة الوسط طارق حامد، صاحب الأداء الثابت مع الفريق ومع منتخب مصر أيضاً، ففى ظل العروض التي تنهال على اللاعب، خاصةً من عدة أندية خليجية كبرى، يسعى المجلس الأبيض لترضية اللاعب وتجديد تعاقده للبقاء لأطول فترة ممكنة داخل قلعة ميت عقبة.

محمود علاء المدافع الهداف، واللاعب الدولى الذي أثبت جدارة كبيرة وثقة هائلة في الموسم الماضى مع الزمالك، وهو واحد ممن يتخوف مجلس النادى الأبيض من رحيلهم أو وضع شروط مالية كبيرة خلال تجديد التعاقد معه، بعدما بات ركيزة أساسية في صفوف الفريق خلال آخر موسمين، والظهور بشكل لافت للنظر استحق الإشادة والثناء من الجميع، حيث تحصل اللاعب على وعد بتعديل عقده والدخول ضمن لاعبى الفئة الأولى بالفريق على المستوى المالى.