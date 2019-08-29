شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير محمد يوسف بعد اختيار المدرب الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، حسم مصير استمرار محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفنى للفريق الكروى الأول ضمن الجهاز المعاون للمدرب الأجنبى المزمع التعاقد معه خلال الأيام المقبلة إلى ما بعد الاستقرار بشكل نهائى على المدير الفنى، الذى سيتولى المهمة خلفا للأروجويانى مارتن لاسارتى، الذى رحل عن تدريب القلعة الحمراء عقب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز بهدف مقابل لا شىء.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك خلافا داخل المجلس حول استمرار محمد يوسف، ضمن الجهاز المعاون للقلعة الحمراء، ففى الوقت الذى يرى فيه أعضاء من المجلس أن المدرب العام هو أفضل اختيار للمرحلة الحالية باعتبار أنه على دراية بكافة الأمور الفنية والإدارية، ويمتلك علاقة طيبة مع عدد من اللاعبين خصوصا الكبار، بينما يفضل عضوان من المجلس تغيير الجهاز المعاون سواء كان محمد يوسف المدرب العام أو طارق سليمان مدرب حراس المرمى، وهو ما تسبب فى تسريب أنباء عن وجود مفاوضات مع عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب لتولى مهمة المدرب العام، خصوصا أن هناك شرطا جزائيا فى عقده مع المقاولون العرب، لكن الأخير لم يفصح عن رغبته فى الانضمام للجهاز المعاون للأحمر أو الاستمرار فى منصبه كمدير فنى بعدما صار بخطوات ثابتة كرجل أول سواء مع ذئاب الجبل أو أسوان وفرض أسلوبه التدريبى فى المرحلة السابقة، كما وضع «النحاس» عائق اللغة فى اعتباره على أساس أنها ستمثل له فجوة فى التعامل مع المدرب الأجنبى للأهلى، خصوصا إذا كان من المدرسة الألمانية حتى لو تم تعيين مترجما خاصا للفريق.

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ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء- رفض ذكر اسمه- فإن المجلس يسابق الزمن فى حسم ملف المدير الفنى الأجنبى حتى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد. كانت لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل قد اجتمعت أمس للاستقرار بشكل نهائى على المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء فى ظل تمسك محمود الخطيب رئيس النادى بالتعاقد مع مدرب ألمانى.

من جهة أخرى يحسم خلال ساعات باسم على الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول مصيره بشأن الانضمام إلى أحد أندية الدورى الممتاز بعد تلقيه ثلاثة عروض من الإسماعيلى وإنبى والجونة للانتقال إلى أحدهم على سبيل الإعارة.

فى شأن آخر خضع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق إلى تدريبات خاصة تمهيدا للانضمام إلى المران الجماعى ليكون جاهزا قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى الأبطال المقرر إقامتها أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل خارج مصر على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر داخل مصر، وعقد محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفنى جلسة خاصة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم للمرحلة المقبلة، فى الوقت الذى ركز فيه «يوسف» على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بينما انضم وليد أزارو للمنتخب المغربى خلال الفترة المقبلة.