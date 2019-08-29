شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا إلى أين ..زيدان لم يفقد الأمل في ضم اللاعب الفرنسي إلى الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستمر زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، في محاولة تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل، ويأمل زيدان في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد صاحب 26 عامًا.

وتالق بول بوجبا عندما كان يلعب في صفوف فريق يوفينتوس حيث ظهر اللاعب بمستوي رائع الامر الذي جعل الاندية تتصارع في التعاقد مع اللاعب حيث نجح مانشيستر يونايتد في ضم اللاعب في موسم 2016 حيث ظهر بمستوي جيد لكنه أنخفض في بعض الاوقات، الامر الذي جعل جماهير مانشستر ساخطة عليه في بعض الاحيان ولا ترغب في بقائه ضمن صفوف الشياطين الحمر.

وفقا لصحيفة لماركا الاسبانية، فإن زيدان حريص على التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ويطالب ريال مدريد يدخل في محاولة أخيرة لضم اللاعب، حيث يعتقد أن اللاعب الفرنسي يرغب في اللعب تحت قيادة مواطنه.

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وليس «زيدان» فقط من يريد اللاعب ان يغادر إلى «البرنابيو» حيث قامت بعض الجماهير المشاغبه بتعليق لافتات بعبارات بمعني «ارحل يا بوجبا» على المدخل المؤدي للملعب الخاص بتدريبات الفريق. (pogba go out)

وتعرض نجم اليونايتد للإساءة العنصرية الشديدة الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اهدر ركلة جزاء تسببت في التعادل 1-1 مع ولفر هامبتون .

وأثار بوجبا الشكوك بشأن مستقبله بعد الفوز على تشيلسي 4-0 قبل أسبوعين عندما ادعى أنه لا يزال هناك «علامة استفهام» حول مكانه.

وصرّح ماتياس شقيق بوجبا، على أن النجم الفرنسي سيكون مناسبًا للفريق المدريدي، حيث صرح أن الناديين بحاجة إلى التحدث مع بعضهما البعض بشأن الصفقة المحتملة.