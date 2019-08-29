كيلور نافاس على رأس قائمة منتخب كوستاريكا لمواجهة الأورغواي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

أعلن الأورغوياني جوستافو ماتوساس، المدير الفني لمنتخب كوستاريكا، ضم كيلور نافاس، حارس عرين ريال مدريد الإسباني إلى قائمة منتخب بلاده لخوض مباراة ودية أمام منتخب الأوروجواي.



وقال ماتوساس، عقب الإعلان الرسمي عن قائمة منتخب كوستاريكا أنها "كيلور سيظل دائمًا لاعبًا مهمًا للغاية، وسنعتمد عليه، هو حارس ريال مدريد، ولاعب رائع واستثنائي. كيلور سيظل أساسيا طيلة فترتي هنا".

وبهذا يعود صاحب الـ32 عاما لحماية عرين "لوس تيكوس" بعد أن غاب عن بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) التي أقيمت خلال شهري يونيو / حزيران ويوليو / تموز الماضيين، لرغبته في تحديد مستقبله مع النادي الملكي وسط الأنباء التي تداولت حينها حول استغناء النادي عن خدماته.

وتستضيف كوستاريكا "السيليستي" في مباراة ودية يوم 6 سبتمبر / أيلول المقبل على (الملعب الوطني) في العاصمة سان خوسيه.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس (ريال مدريد/إسبانيا)، ليونيل موريرا (بوليفار/بوليفيا)، ماركو مادريجال (سان كارلوس).

خط الدفاع: ريكاردو بلانكو (ديبورتيفو سابريسا)، كيشر فولر (إيريديانو)، كيندال واستون (سينسيناتي/الولايات المتحدة)، جيانكارلو جونزاليس (جالاكسي/الولايات المتحدة)، أوسكار دوارتي (ليفانتي/إسبانيا)، فرانسيسكو كالبو (شيكاغو فاير/الولايات المتحدة)، رونالدو ماتاريتا (نيويورك سيتي/الولايات المتحدة).

خط الوسط: سيلسو بورخيس (جوزتيبي/تركيا)، آلان كروز (سينسيناتي)، دافيد جوزمان (كولومبوس كرو/الولايات المتحدة)، إلياس أجيلار (جيجو يونايتد/كوريا الجنوبية)، بريان رويز (سانتوس/البرازيل)، راندال ليال (ديبورتيفو سابريسا)، لويس دياز (كولومبوس كرو).

خط الهجوم: جويل كامبل (ليون/المكسيك)، آرييل لاسيتير وجوناثان مويا (ألاخويلينسي)، فرانسيسكو رودريجيز (إيريديانو)، خوسيه جييرمو أورتيز (ميوناريوس/كولومبيا)، مايرون جورج (فاليرينجا/النرويج).