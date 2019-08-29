ركلات الترجيح تقود ليستر سيتي إلى الدور الثالث من كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

لحق ليستر سيتي بركب المتأهلين إلى الدور الثالث لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم( كأس كارباو)، بفوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل /1 1 ضمن مباريات الدور الثاني من المسابقة.



وتقدم ليستر عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 34، قبل أن يعدل الياباني يوشينوري موتو النتيجة لنيو كاسل في الدقيقة .53

وابتسمت ركلات الترجيح لفريق ليستر سيتي، بعد أن نجح في الفوز بها 4 / 2 على حساب نيوكاسل، ليتأهل إلى الدور الثالث.

وحسمت ركلات الترجيح مرة أخرى بطاقة التأهل إلى الدور الثالث، حيث لجأ إليها فريقا بورنموث وفورست جرين بعد التعادل السلبي في الوقت الأًصلي من المباراة.

وفاز بورنموث بركلات الترجيح بنتيجة /3 صفر، ليتأهل إلى الدور الثالث من المسابقة.

و عاد إيفرتون بفوز صعب من ميدان مضيفه لينكولن سيتي، في الدور ذاته، بفوزه 4 / 2 ، ليقتنص بطاقة التأهل إلى الدور الثالث من المسابقة.

وتقدم لينكولن منذ الدقيقة الأولى عن طريق هاري أنديرسون، قبل أن يسجل الفرنسي لوكاس ديني هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة .36

وفي الدقيقة 59 سجل الأيسلندي جيلفي سيجوردسن الهدف الثاني لإيفرتون من ركلة جزاء، قبل أن يسجل برونو أندرادي هدف التعادل لفريق لينكولن في الدقيقة .70

Advertisements

وعاد إيفرتون لتسجيل الهدف الثالث عن طريق النيجيري أليكس إيووبي في الدقيقة 81، قبل أن يسجل البرازيلي ريشارلسون الهدف الرابع في الدقيقة .88

وانتزع ساندرلاند بطاقة التأهل إلى الدور ذاته ، بعد فوزه خارج ملعبه على بيرنلي 3 / .1

وتقدم بيرنلي في الدقيقة 12 عن طريق مهاجمه جاي رودريجز، لكن ساندرلاند سجل ثلاث أهداف عن طريق ويل جريج في الدقيقة 35 وتوم فالانجان في الدقيقة 47 و جورج دوبسون في الدقيقة .50

وفي مباراة أخرى اكتسح سوانسي سيتي ضيفه كامبردج يونايتد، 6 / صفر.

وسجل السويدي كريستوفر بيترسون الهدف الأول لسوانزي في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف جورج بايرز الهدف الثاني في الدقيقة 20، ثم سجل سام ستوريدج الهدف الثالث في الدقيقة .24

وسجل جوردان كاريك الهدف الرابع في الدقيقة 31، قبل أن يعود ستوريدج ليسجل الهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم اختتم واين روتليدج مهرجان الأهداف في الدقيقة .76

وفي الدور ذاته، نجح شيفيلد وينزداي في خطف بطاقة التأهل إلى الدور الثالث، بعد فوزه على مضيفه روثيرهام يونايتد 1 / صفر.

وسجل الكوسوفي اتدهي نوهيو هدف المباراة الوحيد لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة.

وفاز بورتسموث على مضيفه كوينز بارك رينجرز 2 / صفر، حيث تقدم الفريق الضيف عن طريق لاعبه جون ماريكوس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ماركوس هارنيس الهدف الثاني في الدقيقة .81