الزمالك المصري يبدأ استعداداته غداً لمواجهة الاتحاد في قبل نهائي كأس مصر

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك المصري ، بقيادة الصربي ميتشو ، خوض مران غداً الخميس على ملعب النادي ، بعد الفوز على المقاصة /1 صفر ، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

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وكان الزمالك تأهل إلى قبل نهائي البطولة، بعد فوزه على المقاصة، ليواجه الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي.

رفض الجهاز الفني للزمالك منح لاعبيه راحة، حيث يفضل ميشو الاستعداد لمواجهة الاتحاد والمقرر لها الأول من أيلول / سبتمبر المقبل.