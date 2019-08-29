سفيتولينا تهزم فينوس وتبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة للتنس

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

سفيتولينا

أطاحت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة بمنافستها فينوس وليامز من أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز عليها 6-4 و6-4 لتبلغ الدور الثالث اليوم الأربعاء رغم مقاومة شرسة من اللاعبة الأمريكية المخضرمة البالغة من العمر 39 عاما.



وبعد تأخرها بنتيجة 5-3 في المجموعة الثانية أنقذت وليامز الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى خمس نقاط لحسم المباراة لتحتفظ بضربة ارسالها في شوط ملحمي من 22 نقطة.

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وعانت اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاما والتي بلغت الدور الرابع في أمريكا المفتوحة في آخر عامين لاقتناص نقاط كسر ارسال منافستها طيلة المباراة وفازت فقط في أربع من 17 حاولة.

ووصفت سفيتولينا التي فازت على وليامز في الدور الأول لفرنسا المفتوحة هذا العام اللاعبة الأمريكية بانها "مصدر إلهام".

وقالت "تعين علي اللعب بكامل تركيزي. تملك فينوس خبرة كبيرة وتعرف كيفية التعامل مع هذه المواقف".