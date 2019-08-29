بروج يجتاز لاسك لينز بثنائية ويتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
وكالات
صعد فريق كلوب بروج البلجيكي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / 1 على ضيفه لاسك لينز النمساوي اليوم الأربعاء في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.
وكان لقاء الذهاب الذي جرى بالنمسا في الأسبوع الماضي، قد انتهى بفوز الفريق البلجيكي 1 / صفر، ليفوز 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وبادر هانز فاناكن التسجيل لمصلحة بروج في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل جواو كلاوس للفريق النمساوي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.
وبينما حاول لاسك لينز تسجيل الهدف الثاني، الذي كان كفيلا بصعوده للدور المقبل، أحرز النيجيري إمانويل دينيس بونافونتور الهدف الثاني للفريق البلجيكي في الدقيقة 89، مستغلا النقص العددي في صفوف لاسك لينز، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيرنوت تراونر في الدقيقة 81 لحصوله على الإنذار الثاني.
ومن المقرر أن تجرى قرعة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال غدا الخميس بإمارة موناكو، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في هذا الدور على ثماني مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.
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