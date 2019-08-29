أياكس يفلت من كمين أبويل ويصعد لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي اليوم الأربعاء في إياب الدور المؤهلة لدور المجموعات في المسابقة القارية.
واستفاد أياكس من تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة القبرصية نيقوسيا في الأسبوع الماضي، ليواصل مسيرته في البطولة التي توج بها أعوام 1971 و1972 و1973 و.1995
وافتتح المكسيكي إدسون ألفاريز التسجيل لبطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في هولندا الموسم الماضي، في الدقيقة 43، فيما تكفل الصربي دوسان تاديتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة .80
ومن المقرر أن تجرى قرعة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال غدا الخميس بإمارة موناكو، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في هذا الدور على ثماني مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.
ويطمح الفريق الهولندي، الذي صعد للدور قبل النهائي في النسخة الماضية للبطولة، للوقوف على منصة التتويج مجددا بعد غياب 25 عاما.
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