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سلافيا براغ يكرر انتصاره على كلوج ويصعد لدور المجموعات بدوري الأبطال

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

تأهل سلافيا براغ التشيكي لمرحلة المجموعات ببطولة لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه كلوج الروماني في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات بالمسابقة لقارية.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في رومانيا في الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز سلافيا بالنتيجة ذاتها، ليقتنص ورقة الترشح لمرحلة المجموعات عن جدارة.

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وتقمص يان بوريل دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف سلافيا الوحيد في الدقيقة .66

ومن المقرر أن تجرى قرعة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال غدا الخميس بإمارة موناكو، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في هذا الدور على ثماني مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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