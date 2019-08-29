الريشة الطائرة المصري يحصد 3 برونزيات بدورة الألعاب الإفريقية

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

نجح لاعبو المنتخب المصري الريشة الطائرة في إضافة ثلاثة ميداليات برونزية لرصيد البعثة المصرية خلال مشاركتهم اليوم في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب وتستمر حتى يوم 30 أغسطس الجاري.



وجاءت ميداليات منتخب الريشة الطائرة المصري كالتالي:

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الميدالية الأولى من خلال اللاعبة ضحى هاني في منافسات فردي السيدات، والثانية من نصيب الزوجي عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل في منافسات زوجي الرجال، فيما كانت الميدالية الثالثة للزوجي أحمد صلاح وأدهم الجمال في زوجي الرجال أيضا.

وفي منافسات زوجي السيدات تأهلت كل من هادية حسني وضحى هاني إلى الدور النهائي، كما وصل أيضا الزوجي أدهم الجمل وضحى هاني إلى نهائي منافسات الزوجي المختلط.